Kocaeli’de kırtasiye yardımları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı yapmaya başladı.

Okulların açılmasıyla ortaya çıkan kırtasiye masraflarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Her yıl yaptığı kırtasiye yardımlarıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de binlerce aile ve öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Bu kapsamda Körfez ilçesi Belen köyünde yardım yapılan bir baba ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde yaptığı kırtasiye yardımından 5 bin 102 ihtiyaç sahibi aile yararlandı. Kırtasiye yardımları 10 bin 765 çocuğa ulaşırken, başlatılan hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar bu hizmetin seneye devam etmesini istedi.