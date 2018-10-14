KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:58

Kocaeli’de kırtasiye yardımları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı yapmaya başladı.Okulların açılmasıyla ortaya çıkan kırtasiye masraflarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi...

Kocaeli'de kırtasiye yardımları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı yapmaya başladı.

Okulların açılmasıyla ortaya çıkan kırtasiye masraflarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Her yıl yaptığı kırtasiye yardımlarıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de binlerce aile ve öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Bu kapsamda Körfez ilçesi Belen köyünde yardım yapılan bir baba ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde yaptığı kırtasiye yardımından 5 bin 102 ihtiyaç sahibi aile yararlandı. Kırtasiye yardımları 10 bin 765 çocuğa ulaşırken, başlatılan hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar bu hizmetin seneye devam etmesini istedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku