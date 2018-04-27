KOCAELİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:53

Kocaeli’de susuz ağaç kalmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurak dönemlerde fidanların hayatta kalabilmeleri amacıyla kuracağı damla suluma sistemleri için ihaleye çıktı.Kocaeli’deki her boş alanı değerlendirerek ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçların...

Kocaeli'de susuz ağaç kalmayacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurak dönemlerde fidanların hayatta kalabilmeleri amacıyla kuracağı damla suluma sistemleri için ihaleye çıktı.

Kocaeli’deki her boş alanı değerlendirerek ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçların yeşil kalması ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için de gereken tedbirleri alıyor. Bu kapsamda dikilen fidanların sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağaç diplerine damla sulama sistemi yerleştirecek. Bu kapsamda otomatik ve damlama sulama sistemin kurulaması için ihale düzenlendi. İhaleye 4 firma teklif verdi. İhalede verilen en düşük teklif 1 milyon 272 bin TL olurken en yüksek teklif 1 milyon 697 bin TL olarak kaydedildi. İşi yüklenecek firma yer tesliminden itibaren 120 gün içinde sistemi kurarak fidanlara su verilmesini sağlayacak.

Kentte oluşturulan 50 bin ağaçlık alana fidanların su ihtiyacını karşılamak üzere 500 bin metrekare damlama sulama, 50 bin metrekare alanda da otomatik sulama sistemi kuracak. Sistemin kurulacağı alana yaklaşık 150 bin metre boru döşenecek. Damlama sulama sistemi Sepetçi, Yuvacık Barajı, KOÜ yerleşkesi gibi yeni ağaçlandırma alanlarına kurulacak. Çalışma Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek.
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