Kocaeli’de Türk Halk Müziği’nin eserleri seslendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Bozkırın Nefesleri” konserinde, Halk Müziği üstatlarının eserleri seslendirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Bozkırın Nefesleri” konseri Nuray Polat’ın şefliğinde gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği ozanlarının eserlerinin seslendirildiği konserde Şef Nuray Polat yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, büyük halk ozanlarını andı.Türk Halk Müziği’nin önemli isiemlerinden Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Muharrem Ertaş, Kör Ahmet gibi üstatların en özel eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi topladı.