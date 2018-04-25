Kocaeli’de Türk Halk Müziği’nin eserleri seslendirildi

Türk Halk Müziği’nin önemli isiemlerinden Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Muharrem Ertaş, Kör Ahmet gibi üstatların en özel eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Bozkırın Nefesleri” konserinde, Halk Müziği üstatlarının eserleri seslendirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen...

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