Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına nefes aldırılmıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda 45 kg eroin, 2 kilo 693 gram esrar ve 313 adet ecstasy hap ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda 45 kg eroin, 2 kilo 693 gram esrar ve 313 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda 45 kg eroin, 2 kg 693 gr 57 mg esrar, 313 adet ecstasy hap, 14 gr 57 mg sentetik kannabinoid ve 2 gr 28 mg metamfetamin maddesi ele geçirildi.