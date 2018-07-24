KOCAELİ:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:21

Kocaeli’de yağmur ağaçları yola devirdi

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi.Kocaeli’de sabah saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Özellikle İzmit ve Kartepe ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi. Kartepe’de...

Kocaeli'de yağmur ağaçları yola devirdi
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Kocaeli’de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi.

Kocaeli’de sabah saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Özellikle İzmit ve Kartepe ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi. Kartepe’de yol kenarında bulunan ağaçlar yola devrilerek yolu kapattı. Şimşekler bir an durmazken, gök gürültüsü sesi her yerde yankılandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Kocaeli itfaiyesi ve İSU ekipleri şiddetli yağmura karşı tüm önlemleri aldı.
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