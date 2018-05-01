KOCAELİ:
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01 Mayıs 2018 Salı 14:10

Kocaeli’de yol çizgileri yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri amacıyla yollarda emniyet çizgilerini yeniliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılması...

Kocaeli'de yol çizgileri yenileniyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri amacıyla yollarda emniyet çizgilerini yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni yapılan yollarda ve kent genelinde zamanla silinmiş çizgiler için yatay işaretleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Uygulamalar İzmit, Gebze, Gölcük, Kandıra, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde sürdürülüyor.

Çalışma kapsamında 2018 yılı içerisinde Kocaeli kent genelinde 35 bin metrekare soğuk yol çizgisi, 25 bin metrekare termoplastik yol çizgisi ve 5 bin metrekare çizgi imalatı yapıldı. Ulaşım Daire Başkanlığı, araç ve yayaların daha güvenli, konforlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için yollarda hız kesici, yaya geçidi çizgileri, profil atlama ve ok işaretleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ile yollara 57 bin metrekare soğuk yol çizgisi, 57 bin metrekare termoplastik yol çizgisi, 3 bin metrekare profil atlama, 31 bin metrekare 2 mm yaya geçiş çizgileri, 13 bin metrekare 3 mm hız kesici çizgiler uygulanıyor. Çalışma ile yaklaşık 130 kilometrelik yol kesimi işaretleniyor.
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