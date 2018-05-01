Kocaeli’nde binler, 1 Mayıs için toplandı

Kocaeli’de MemurSen’e bağlı 11 sendika üyesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamasını değerlendiren Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “MemurSen ailesi olarak bugün 1 Mayıs’ta, emeğin ve dayanışmanın gününde inşallah buradan...

Kocaeli’de MemurSen’e bağlı 11 sendika üyesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamasını değerlendiren Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “MemurSen ailesi olarak bugün 1 Mayıs’ta, emeğin ve dayanışmanın gününde inşallah buradan bütün Dünya’ya sesleneceğiz” dedi.

MemurSen Konfederasyonu üyesi 11 sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için Kocaeli’de bir araya geldi. Büyük coşku ile başlayan kutlamada sendika üst yöneticileri de yer aldı. İzmit’te bulunan Milli İrade Meydanı’ında gerçekleşen kutlamalara katılan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, kutlamaları değerlendirerek büyük bir kalabalıkla karşılaşmanın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

1 Mayıs’ı değerlendiren Başkan Memiş, “MemurSen ailesi olarak bugün 1 Mayıs’ta, emeğin ve dayanışmanın gününde inşallah buradan bütün Dünya’ya sesleneceğiz. Hem kamu çalışanlarımızın hakları açısından hem de Dünya mazlumlarının sesi olma adına bugün buradan Dünya’ya seslenmiş olacağız. Bu mitingimizi emeğin, işçinin, çalışmamanın yoğun olduğu bir yerde gerçekleştiriyoruz. İnşallah buradan vereceğimiz mesajlarla hem kamusal alanda çalışanlarımızın haklarını hem de ülkemizin geleceği açısından bütün Dünya’ya duyurmuş olacağız. MemurSen ailesi olarak 1 Mayıs’ın kutlanması noktasında artık bir tecrübemiz var, 7 yıldır bu işi yapıyoruz. 7 yıldır Allah’a şükürler olsun iyi bir noktaya getirdik bu kutlamaları. Bu meydandan on binlerle Dünya’ya haykırıyoruz. İnşallah güzel mesajlar vermiş olacağız buradan” dedi.