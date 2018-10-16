KOCAELİ:
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16 Ekim 2018 Salı 11:44

Kocaeli’nde çiftçilere gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocaeli’nde ikamet eden çiftçiler için yüzde 25 hibeli kompoze gübre desteği verilecek.

Kocaeli'nde çiftçilere gübre desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocaeli’nde ikamet eden çiftçiler için yüzde 25 hibeli kompoze gübre desteği verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik tohum ve yem bitkisi desteğinin yanı sıra gübre desteği de sağlıyor. Kocaeli’nde yem bitkisi tohumu desteğinden faydalanan çiftçilere verilecek olan gübre desteği yüzde 25 hibe ile verilecek. Yem bitkisi yetiştiriciliğini destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi Kapsamında yüzde 25 hibe ile 2 bin çiftçiye toplam 900 ton gübre desteği sağlayacak. 19 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek törenle dağıtım yapılacak.

Gübre desteği, Kocaeli sınırları içinde yem bitkisi yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kompoze gübre ihtiyaçlarını karşılamak, verim ve beslenme özelliklerinde iyileşme sağlamak amacıyla veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarımsal Amaçlı Kompoze Gübre Hibe Destek Projesi ile 2 bin çiftçiye 900 ton kompoze gübre dağıtılacak.
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