KOCAELİ:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:18

Kocaeli’nde yollar hep temiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait süpürge araçları, il genelindeki ana yolları 7 gün 24 saat temizliyor.Yeşile, doğaya ve temizliğe önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park...

Kocaeli'nde yollar hep temiz
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait süpürge araçları, il genelindeki ana yolları 7 gün 24 saat temizliyor.

Yeşile, doğaya ve temizliğe önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bünyesinde çalışan 14 adet süpürge aracı, şehir genelindeki anayolları temizliyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor. Çalışmaları kapsamında süpürge araçlar ile büyük bulvarlarda temizleme yapılıyor. 2 adet küçük temizleme aracıyla da büyük araçların giremediği yürüyüş yolları ve parklar temizleniyor.

Ekiplerin özverili bir şekilde devam ettirdikleri çalışmalar, tüm ilçelerde yapılıyor. Yapılan çalışmalarla ana yollarda temiz tutularak, sağlık bir çevrenin oluşması sağlanıyor. Şehrin temizlenmesinde kullanılan süpürge araçlarının birçok özelliği bulunuyor. Süpürge araçları yağmur sonrasında oluşan su birikintilerini çekiyor. Araçlar drenaj, rögar ve rögar içi temizlik yapabiliyor. Ayrıca büyük araçlar 7 buçuk metreküp hazneye sahip iken küçük araçlar 2 metreküp çöp toplayabiliyor.
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