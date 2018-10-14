KOCAELİ:
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14 Ekim 2018 Pazar 16:08

KOMEK sertifikasıyla optik dükkanı açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’na (KOMEK) katılan Seda Gür, aldığı sertifika ile Gölcük’te optik dükkanı açtı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, ücretsiz kurslarıyla vatandaşların...

KOMEK sertifikasıyla optik dükkanı açtı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’na (KOMEK) katılan Seda Gür, aldığı sertifika ile Gölcük’te optik dükkanı açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, ücretsiz kurslarıyla vatandaşların hayallerini gerçekleştirmeye ve iş sahibi yapmaya devam ediyor. KO-MEK istihdam kurslarına katılarak iş sahibi olanlar kervanına son olarak Gölcüklü Seda Gür katıldı. KO-MEK’in girişimcilik kursuna katılan ve başarı sertifikası alan Seda Gür, yaşadığı ilçede optik dükkanı açtı.

Seda Gür, geçtiğimiz eğitim döneminde KOSGEB ve İŞKUR ortaklığındaki KO-MEK Girişimcilik Branşına kayıt yaptırdı. Burada verilen dersleri ilgiyle takip eden Seda Hanım, kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kendi işini kurmak için kolları sıvayan Seda Hanım kısa süre içinde yaşadığı ilçede eşi ile birlikte bir optik dükkanı açarak patron oldu. Bir iş insanı olarak hayatını devam ettiren Seda Gür, KO-MEK’in kendisi ve ailesi için önemine değindi.

Evde oturmak yerine KO-MEK’te Girişimcilik Kursu’na kayıt yaptırdığını hatırlatan Seda Hanım, “Her zaman kendi işimi kurmak gibi bir hayalim vardı. KO-MEK’in önemini sık sık duyuyordum. Yapmam gereken ise sadece gidip Girişimcilik Kursu’na kaydımı yaptırmaktı. Girişimcilik Kursu’nda alanında uzman eğitmenler tarafından son derece iyi bir eğitim aldık. Kursu başarı ile tamamladığım için de KO-MEK sertifikası almaya hak kazandım. Bu sertifika sayesinde hayalime kavuştum. Yaşadığım ilçede kendi dükkanımı açtım. Bu şekilde hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyorum” dedi.

Seda Gür, yeni açılan bir iş yeri olmasına karşın, işlerinin de son derece iyi olduğunu kaydetti.
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