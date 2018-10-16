KOCAELİ:
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16 Ekim 2018 Salı 14:13

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Liman Işıklar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere...

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Liman Işıklar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinden kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi almasının ardından trafiğe kapatılan yol, tekrardan açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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