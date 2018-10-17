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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:27

Körfez Belediyesi’nde çalışan stajyerlere iş güvenliği eğimi verildi

Körfez Belediyesi bünyesinde bulunan stajyerlere iş sağlığı, iş güvenliği ve iş yerinde uyulması gereken kurallar ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirdi.Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde...

Körfez Belediyesi'nde çalışan stajyerlere iş güvenliği eğimi verildi
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Körfez Belediyesi bünyesinde bulunan stajyerlere iş sağlığı, iş güvenliği ve iş yerinde uyulması gereken kurallar ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde eğitim gören stajyer öğrencilere ‘iş güvenliği’ konusunda eğitim verildi. Eğitim öncesinde İnsan Kaynakları Müdürü Osman Yurt, stajyer öğrencilere belediye içerisinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Körfez Belediyesi bünyesinde 117 stajyer öğrencinin yer aldığını belirten Yurt, iş güvenliği noktasında da dikkatli olmalarını istedi.

Eğitim toplantısı hakkında bilgiler veren İş Güvenliği Uzmanı Gürol Ör, “Yapılan araştırmalarda, iş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceği belirlenmiştir. İş yerlerinde kurallara uygun hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.

Toplantı soru cevap şeklin devam etti.
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