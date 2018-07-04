Körfez Belediyesi’nden kardeş şehre park

Körfez Belediyesi, kardeş şehri olan Sakarya’nın Kocaali Belediyesi ile birlikte bölgeye modern bir park inşa edecek.Körfez Belediyesi, kardeş şehir olan Sakarya Kocaali Belediyesi ile birlikte modern bir park inşa edecek. 4 bin 500 metrekarelik...

Körfez Belediyesi, kardeş şehri olan Sakarya’nın Kocaali Belediyesi ile birlikte bölgeye modern bir park inşa edecek.

Körfez Belediyesi, kardeş şehir olan Sakarya Kocaali Belediyesi ile birlikte modern bir park inşa edecek. 4 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek olan parkın Kocaeali’ye değer katacağını belirten Belediye Başkanı İsmail Baran, “4 bin 500 metrekarelik alanda park inşa edilecek. Körfez Belediyesi olarak biz de her geçen gün gelişen bir Kocaali’de ‘kardeş şehir’ projesi kapsamında ortak bir park inşa edeceğiz. Bölgeye değer katacak bir proje. Kocaalili hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir” dedi.

Yapımına başlanılan park içerisinde çocuk oyun alanı ve grupları, çok amaçlı sosyal tesis, yürüyüş alanları, piknik alanları, spor alanları, basketbol ve futbol sahası bulunacak. Proje, Körfez Belediyesi ve Kocaali Belediyesi tarafından kardeş şehir protokolü kapsamında hayata geçirilecek.