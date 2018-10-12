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12 Ekim 2018 Cuma 15:40

Körfez, Hayvan Bakım Merkezi açılıyor

Körfez Belediyesi, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlara ilk tedaviyi uygulayacağı, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin gerçekleştirileceği hayvan bakım merkezi açıyor.Körfez Belediyesi tarafından başlatılan Hayvan Bakım Merkezi çalışmalarında...

Körfez, Hayvan Bakım Merkezi açılıyor
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Körfez Belediyesi, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlara ilk tedaviyi uygulayacağı, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin gerçekleştirileceği hayvan bakım merkezi açıyor.

Körfez Belediyesi tarafından başlatılan Hayvan Bakım Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Belde Garajı ile Körfez İtfaiyesi arasındaki alanda yapılan ve iki binadan oluşan merkez, 20 köpek ve 18 kediye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Daha önce yaralı durumdaki hayvanlar veya kısırlaştırma işlemleri için Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekip hayvanları Büyükşehir Belediyesi’nin barınağına götürüyordu. Şimdi ilk müdahale Körfez’de yapılacak, gerekli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Barınağı’na hayvanlar götürülecek.

Yetkililer, kısırlaştırma ve aşılama gibi bakımların da bu merkezde gerçekleştirileceğini belirtirken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da merkezin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Hayvan severlerimize verdiğimiz bir söz vardı. Onu tutmuş oluyoruz” dedi.
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