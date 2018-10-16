Körfez projelerinde sona geliniyor

Körfez Belediyesi’nin iki büyük projesi; Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. İnşaatın tamamlandığı projelerde dış cephe ve çevre düzenlemesi yapılıyorKocaeli’nin ‘ilk yeşil kamu binası’ olma...

Körfez Belediyesi’nin iki büyük projesi; Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. İnşaatın tamamlandığı projelerde dış cephe ve çevre düzenlemesi yapılıyor

Kocaeli’nin ‘ilk yeşil kamu binası’ olma özelliği taşıyacak olan ve mimarisi ile dikkat çeken Sarnıç Han’da da müteahhit kaynaklı gecikme sonrasında hız kazanan çalışmalarda sona doğru gelindi. İnşaatın tamamlanma noktasına geldiği Sarnıç Han’da dış cephe ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Sarnıç Han ile birlikte bir diğer büyük proje olan İlimtepe Kültür Merkezi’nde inceleme yaptı.

Üç büyük vizyon projeden olan Körfez Kampüsü’nü tamamlayarak Kocaeli Üniversitesi’ne teslim ettiklerini ve eğitimin başladığını belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez’e yakışan bir kampüs oldu. Bölgeye de ciddi hareketlilik getirdi. İlimtepe bölgesinde yaptığımız kültür merkezimiz de bölgeyi hem ekonomik hem de sosyal anlamda canlandıracak” dedi. Başkan Baran, Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde başlatılan çalışmayla köprü ve viyadük altları ressamlar tarafından Körfezin tarihi yapılarının resimleri ile süsleniyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik viyadüğü altı, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Çalışmanın ardından viyadük altındaki duvar ve figürler boyanarak çevre çalışması yapıldı. Vatandaşlar ve çevre esnaf ise yapılan uygulama dolayısıyla Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.