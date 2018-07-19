Körfez rengarenk oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçe Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ilçe genelinde hem boyama hem de çiçeklendirme çalışması başlattı. Kaldırımlar rengarenk hale getirilirken, hemzemin geçitler de Körfez’in tarihi siluetleri duvarlara resmedildiKörfez...

Kocaeli’nin Körfez ilçe Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ilçe genelinde hem boyama hem de çiçeklendirme çalışması başlattı. Kaldırımlar rengarenk hale getirilirken, hemzemin geçitler de Körfez’in tarihi siluetleri duvarlara resmedildi

Körfez Belediyesi, yaz ayları itibariyle ilçe genelinde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından kaldırımlar rengarenk hale getirilirken, hemzemin geçitler de Körfez’in tarihi siluetleri duvarlara resmedildi. Ekipler belirli periyot çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak Esentepe Mahallesi’nde kaldırımlara bakım ve boyama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında bozulan kaldırımlar değiştirildi, renklere boyanarak da güzel bir görünüme kavuşturuldu. Hamit Kaplan Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Ayrıca ilçe genelindeki hemzemin geçitlerde uygulanmaya başlanan çalışma da devam etti. Körfez’in tarihi güzellikleri ressamlar tarafından duvarlara resmedildi ve güzel bir görünüm oluşturuldu.

Körfez Ticaret Odasından, Körfez Kent Konseyine iade-i ziyaret

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Körfez Kent Konseyi’ne iade-i ziyarette bulundu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete, Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş-Yönetim Kurulu Üyeleri, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Samimi, sıcak bir ortamın oluştuğu ziyarette konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Bugün burada bizleri ağırlayan Körfez Kent Konseyi Başkanımız İsa Taş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kentimiz; çok zengin bir ilçe. Her kesimden vatandaşımızı içinde barındırıyor. Sanayi ve Liman Kenti olan kentimizde, Kent Konseyi gibi bir kuruluşun hizmet vermesi gurur verici. Herkesin birlik, beraberlik ve saygı çerçevesi içinde olduğu ilçemizde, güzel işlere imza atacağız. İsa Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına görevinde başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, “İlçemizde, siyasi parti temsilcilerimiz başta olmak üzere, STK ve Odalarımız ile bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Körfez İlçemizin kalkınması, en iyi projeleri yapması adına el ele vererek güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı Körfez Ticaret Odası Başkanımız Recep Öztürk beyefendiye ve siz değerli oda yönetimine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.