KOCAELİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:25

Körfez’de 450 öğrenci daha bisikletine kavuştu

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından ilkokul 5. Sınıf öğrencilerine verilen bisikletlerin dağıtımı, 450 öğrenci ile devam etti.Körfez Belediyesi, bu yıl ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerine hediye edeceği...

Körfez'de 450 öğrenci daha bisikletine kavuştu
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KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından ilkokul 5. Sınıf öğrencilerine verilen bisikletlerin dağıtımı, 450 öğrenci ile devam etti.

Körfez Belediyesi, bu yıl ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerine hediye edeceği bisikletlerin dağıtımını sürdürüyor. Son olarak Petkim İlkokulu, Kaşkarlı Mahmut İmam Hatip Ortaokulu ve Halide Edip Adıvar Ortaokulu’nda eğitim gören 450 öğrenciye düzenlenen tören ile bisikletleri dağıtıldı. Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kasksız binmeyin, trafikte dikkatli olun. Sizler bu ülkenin geleceği olan gençlersiniz” dedi.

Düzenlenen törene Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran dışında; İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, belediye meclis üyeleri, Petkim Ortaokulu Müdürü Murat Şendoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk olarak konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise ‘gelecek sizlersiniz’ diyerek başladığı konuşmasında, “Günümüz gençleri teknolojiyi çok iyi kullanıp, geleceğe emin adımlarla bakıyor. Bizler de sizlere bunun için imkanlar sunuyoruz. Sizler de gelecek kuşaklara daha iyi imkanlar sunacaktır. Artık ülkemizde güzel şeyler oluyor. Birçok konuda teknolojik yenilikler üretiyoruz. ‘Milli üretim’ dönemi başladı. Sizler bunu daha da ileriye götür
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