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12 Ekim 2018 Cuma 14:54

Körfez’de altyapı çalışmaları devam ediyor

İSU tarafından Körfez’de yürütülen ve firma kaynaklı sorunlar nedeniyle bir süredir duran altyapı çalışmaları tekrar başladı.Müteahhit firma kaynaklı sorunlar dolayısıyla bir süredir altyapı çalışmalarının durduğu Çamlıtepe...

Körfez'de altyapı çalışmaları devam ediyor
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İSU tarafından Körfez’de yürütülen ve firma kaynaklı sorunlar nedeniyle bir süredir duran altyapı çalışmaları tekrar başladı.

Müteahhit firma kaynaklı sorunlar dolayısıyla bir süredir altyapı çalışmalarının durduğu Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde çalışmalar tekrar başladı. İki mahallede 6 ayrı ekip eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarına başlarken, yetkililer çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve yaşanan gecikmenin en aza indirileceğini belirtti. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İSU ekipleri de bölgede çalışmaları takibe alırken, olası aksaklıklara anında müdahalede bulunmak için bekledi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede üstyapı için çalışma yapılacağını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklar hemen asfaltlanacak” dedi.

Öte yandan Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çeşitli yerlere boyalarla yazılan duvar yazılarını temizlemek için çalışma başlattı. Kenti kirleten bu yazıları yok etmek için kamu bütçesinden harcama yapıldığını hatırlatarak, kirletenleri duyarlı olmaya çağırdı. Yetkililer, “Körfez’de çeşitli yerlere boyalarla yazılan duvar yazılarını temizlemek, büyük emek ve zaman kaybına neden oluyor. Ekiplerimiz; okul duvarlarına, tarihi eserlerin bulunduğu alanlara, köprülere, yaya üst ve alt geçitlerine sprey boyayla yazılan yazıları ve şekilleri silmek için çalışma yapıyor. Vatandaşlarımızdan gelen telefonlar ve ekiplerimizin yaptığı saha çalışması sonrasında her gün bu yazıların silinmesi için çalışma yürütülüyor. Kimi yazılar boyayla üzeri kapatılıyor kimileri ise özel kimyasal yöntem kullanılarak siliniyor. Tabi hepsi zaman ve emek kaybına neden oluyor. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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