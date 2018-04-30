Körfez’de asfalt seferberliği başladı

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt dökümü başladı. Başkan Baran da çalışmaları yerinde inceledi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu ilçe genelinde...

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt dökümü başladı. Başkan Baran da çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu ilçe genelinde ekipler tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi. Bu yıl 100 bin ton asfaltın döküleceği Körfez’de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri acil müdahale gerektiren alanlarda ve Kirazlıyalı Kalburcu yolu üzerinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da sahada çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Baran, Körfez’de ulaşımı daha rahat hale getirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Söz verdik, gerçekleştiriyoruz. Asfaltlama çalışmalarımızı en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerden başlatıyoruz. Bazı bölgelerde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hemen asfaltlama çalışması gerçekleştireceğiz” dedi.

Körfez’de bu sene 80 bin tonu Körfez Belediyesi, 20 bin tonu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olmak üzere 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.