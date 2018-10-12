KOCAELİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 13:47

Körfez’de çalışmalar durmuyor

Körfez Belediyesi tarafından kırsalda yer alan köylerde başlatılan konak projeleri kapsamında Osmanlı Köyü konağındaki çalışmalarda sona gelindi.Körfez Belediyesi sadece kent merkezinde değil, köylerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor....

Körfez'de çalışmalar durmuyor
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Körfez Belediyesi tarafından kırsalda yer alan köylerde başlatılan konak projeleri kapsamında Osmanlı Köyü konağındaki çalışmalarda sona gelindi.

Körfez Belediyesi sadece kent merkezinde değil, köylerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, yolların ve camilerin bakımları devam ederken, konak yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Köylerde başlatılan konak projelerinden biri olan Osmanlı Köyü’nde de sona doğru gelindi. Kaba inşaat çalışmaları tamamlanan Osmanlı Köy Konağı’nda tefrişat için çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan ilçe merkezindeki parklarda bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Körfez Belediyesi, parklarda hayata geçirdiği çalışmalarla çocuklara ve sporseverlere daha güvenli, vatandaşların daha keyifle oturup vakit geçirecekleri yaşam alanları meydana getiriyor. Yıl boyu tamir ve bakım çalışmalarına da aralıksız devam eden ekipler, parklardaki eski oyun grupları ve spor aletlerini yenileyerek, spor aleti ve oyun grubu olmayan parklara yenilerini monte ediyor. Ekipler son olarak Hereke bölgesindeki halka açık alanlardaki kamelyaları bakıma aldı.
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