KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:51

Körfez’de otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatmaya başlandı.Körfez Belediyesi, bazı bölgelerdeki otobüs duraklarına şebeke elektriği ile hiçbir bağlantı bulunmayan güneş enerjili sistem entegre ediyor. Gün...

Körfez'de otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatmaya başlandı.

Körfez Belediyesi, bazı bölgelerdeki otobüs duraklarına şebeke elektriği ile hiçbir bağlantı bulunmayan güneş enerjili sistem entegre ediyor. Gün boyu güneş enerjisini depolayan sistem, havanın kararmasıyla birlikte lambaların yanmasını sağlıyor. Uygulama ilk olarak İlimtepe Mahallesi Atakent Konutları önündeki durakta hayata geçirildi.

Körfez Belediyesi yetkilileri, uygulamanın belirlenen noktalarda hayata geçirileceğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde direk duraklarda da bu uygulamayı hayata geçirerek yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı. Bölgedeki vatandaşlar da Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Geceleri gerçekten otobüs bekleyen vatandaşlar için sıkıntı oluyordu. Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku