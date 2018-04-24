Körfez’de sahne çocukların

Körfez Belediyesi Çocuk Korosu performansıyla izleyenleri mest etti.

Körfez Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik Kültür Merkezinde muhteşem bir etkinliğe imza attı. Körfez Belediyesi Çocuk Korosu tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezinde konser düzenlendi. Konsere Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şef Hülya Eker ve Murat Kiremitçi’nin önderliğinde uzun zamandır çalışma yürüten koro, performansıyla beğeni topladı. Çocuk şarkılarıyla başlayan konser, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri ve pop müziğin sevilen şarkılarıyla devam etti. Vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.