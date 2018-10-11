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11 Ekim 2018 Perşembe 14:10

Körfez’den birlik mesajları

Körfez Kent Konseyi aylık olağan toplantısı, Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda birlik, beraberlik mesajları verildi.Erzurum-Çat Derneği’nde yapılan toplantıya,...

Körfez'den birlik mesajları
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Körfez Kent Konseyi aylık olağan toplantısı, Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda birlik, beraberlik mesajları verildi.

Erzurum-Çat Derneği’nde yapılan toplantıya, Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ın yanı sıra, Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız, Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun ve çok sayıda STK Başkanı katılım sağladı. Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş;” Kıymetli arkadaşlarım öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi yerel hizmetler konusunda Körfez ilçemizi hep birlikte şekillendiriyor ve güzelleştiriyoruz. STK’larımız bizim için önemli. Burada bulunan herkes halkımızı temsil ediyor. Yerelde ilçemiz için yaptığımız çalışmalar ortada. Fakat Ülkemiz şuan ekonomik bir savaş içinde. Batı ülkeleri, özellikle Amerika zor durumda kalmamız için elinden geleni yapıyor. Allah’a şükürler olsun bunu başaramadılar ve başaramayacaklar. Güçsüz Türkiye hayali kuranların oyunlarını bozacak, ekonomik krize asla boyun eğmeyeceğiz. Bir yönetici, başkan, çalışan olarak değil öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizde üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Tasarruf noktasında Körfez Belediyemiz gerekli adımları attı ve atamaya da devam ediyor. Bir ve beraber olduktan sonra bizi kimse parçalayamaz, kardeşliğimizi bozamaz, Ülkemizi eski Türkiye’ye döndüremez” dedi.

Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ın konuşmalarının ardından konuşan STK Başkanları, Körfez’de yapılan projeleri büyük bir takdirle karşıladıklarını belirtirken, birlik ve beraberliğin onlara güç verdiğini de ifade ettiler. Türkiye’nin içinde bulunduğu ve güçlü bir savaş halinde olduğu ekonomiye kaşı her zaman Devletin yanında olduklarını, bu konuda gerekli adımları atacaklarını belirttiler.
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