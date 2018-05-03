Körfez’i daha ileriye birlikte taşıyacağız

i ziyarette bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kongre sonrasında kendisini makamında ziyaret eden Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Baran’a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu da yer aldı. Başkan Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’e çiçek ve kiraz maketi takdim ederken, yönetim kurulu üyelerine de şiir kitabı hediye etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulan ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Göreve geldikten sonra bizlere ziyarette bulundunuz. Bizler de iade-i ziyarete gelelim, bu güzel ekibi tebrik edelim istedik. Körfez’de güzel bir sinerji var. İlçemiz Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri. Sürekli gelişen bir ilçeyiz. Bu birliktelik ile üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yok. Birlikte el ele Körfez’i daha güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de ziyaret dolayısıyla Başkan İsmail Baran’a teşekkür ederek, “Karşılıklı ülkemizin, bölgemizin gelişmesi için sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. Bizlere düşen sizlere destek olmak. Dediğiniz gibi, güzel bir ilçemiz var ve her geçen gün daha yaşanabilir bir yer haline geliyor” diye konuştu.