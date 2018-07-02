KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19

Körfezli Avcılar 12’den vurdu

KOCAELİ(İHA) – Körfez Avcılar Derneği tarafından bu yıl 45.’si düzenlenen Avcılar Şenliği, bu yıl da Sevindikli Er Meydanı arka tarafında bulunan atış poligonunda gerçekleştirildi.Körfez Belediyesi tarafından Sevindikli köyünde hayata...

Körfezli Avcılar 12'den vurdu
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KOCAELİ(İHA) – Körfez Avcılar Derneği tarafından bu yıl 45.’si düzenlenen Avcılar Şenliği, bu yıl da Sevindikli Er Meydanı arka tarafında bulunan atış poligonunda gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi tarafından Sevindikli köyünde hayata geçirilen atış alanında Körfez Avcılar Derneği tarafından hafta sonu Avcılar Şenliği düzenlendi. Körfez Avcılar Derneği Başkanı Recep Kan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliğe; Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Bursa’dan bin 200 atıcı katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte yarışlar 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da şenliğe katılarak atıcılarla sohbet etti. Yarışmacılara başarılar dileyen Başkan Baran, iki ayrı kategoride atış gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden ve renkli görüntülerin yaşandığı şenlik sonunda 6 ayrı kategoride derece elde eden atıcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Dernek Başkanı Recep Kan, Başkan Baran ve katılımcılara teşekkür etti.
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