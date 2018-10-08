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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:55

Kurt Baba Türbesi yenileniyor

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki tarihi eserleri restore ederek turizme kazandırırken, türbelerin de bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ekipler Kurt Baba Türbesi’nde yenileme çalışması başlattı.Körfez Belediyesi,...

Kurt Baba Türbesi yenileniyor
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Körfez Belediyesi ilçe genelindeki tarihi eserleri restore ederek turizme kazandırırken, türbelerin de bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ekipler Kurt Baba Türbesi’nde yenileme çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi, ilçedeki tarih koridorunu yeniden canlandırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Hereke Kalesi ve tarihi Taşköprü gibi değerler yeniden restore edilerek turizme kazandırılırken, Kuşçalı Telgrafhanesi için de proje hazırlandı. Tarihi yapılan dışında ilçedeki türbelerin de bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Sipahiler Köyü’ndeki Kurt Baba Türbesi’nde yenileme çalışması başlattı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da köy ziyaretleri sırasında çalışmanın devam ettiği Kurt Baba Türbesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Baran, “Bu çalışmalar ile tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefa borcumuzu ödemeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihi eserlerimizin ve bu tür değerlerimizin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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