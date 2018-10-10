KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:49

Kuş gözlemcileri Ormanya’da buluştu

Kuş Gözlem Günü kapsamında Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinliğe birçok kuş gözlemcisi katıldı.Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya, Kuş Gözlem Günü etkinliğine ev sahipliği...

Kuş gözlemcileri Ormanya'da buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kuş Gözlem Günü kapsamında Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinliğe birçok kuş gözlemcisi katıldı.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya, Kuş Gözlem Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Her yıl Ekim ayının ilk haftasonu kutlanan program kapsamında, kuş türlerinin araştırılması, önemli kuş alanlarının izlenmesi ve korunması, kuş gözlem raporunun hazırlanması gibi etkinlikler yer aldı. Sonbahar göç gözlemine Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürü İlyaş Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, kuş gözlemcileri ve doğaseverler katıldı.

Katılımcılara kısa bir bilgilendirmenin ardından dürbün kullanım eğitimi verildi. Kızılgerdan, ispinoz, yeşil ağaçkakan, büyük baştankara, çıvgın, sıvacı, çit kuşu, ardıç ve daha birçok kuş türünün görüldüğü alanda gözlemlenen ilk kuş türü sıvacı kuşu oldu. Meşe ağaçları arasında yapılan etkinlikte büyük baştankara, çıvgın, çit kuşu, ardıç gibi kuşlar da gözlemlenen türler arasında yerlerini aldı. Gözlemciler etkinlik boyunca, dağıtılan “Ormanya Kuş Gözlem Rehberine” gördükleri kuş türlerinin notlarını aldı.

Kuş meraklılarının oldukça ilgisini çeken etkinlikte katılımcılara alanın fauna ve florası hakkında da bilgiler verildi. Etkinliğin sonunda oldukça memnun kaldıklarını belirten katılımcılar, kuş gözlemine farkındalık oluşturan etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Kocaeli’de gözlemlenen kuşların yer aldığı yaban hayat fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu’nun fotoğraflarından oluşan “Kocaeli’nin Kuşları” adlı sergi de Ormanya’da gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku