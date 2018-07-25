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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:44

Macera Parkı Millet Bahçesi Oldu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinden birisi olan ve Eskihisar’ı adeta cazibe merkezi haline getiren, Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nın adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda...

Macera Parkı Millet Bahçesi Oldu
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinden birisi olan ve Eskihisar’ı adeta cazibe merkezi haline getiren, Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nın adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Bahçesi olarak değiştirildi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinden birisi olan ve Eskihisar’ı adeta cazibe merkezi haline getiren, Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nın adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Bahçesi olarak değişti. Yaklaşık 103 bin metrekare alana sahip olan ve içerisinde yürüyüş yolları, kafeterya, restoranları bulunan, tırmanma dağı ve dağ kızağı ile adrenalin tutkunlarını kendine çeken macera parkını ziyarete gelen Gebzelileri Millet Bahçesi tabelası karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kentte hayata geçirilmesi talimatı verdiği Millet Bahçelerinden biri de Eskihisar’a kazandırılmış oldu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Parkımızın kapıları tüm halkımıza açık. Burada insanlar aileleri ile birlikte çok güzel vakit geçirebilirler. Yeni isminden de anlaşıldığı üzere burası Gebzeli hemşerilerimizin, Milletimizin Bahçesi” dedi.
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