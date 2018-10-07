Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılmayan kısımların yıkımı için ihale gerçekleştiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların yıkılarak enkazın taşınması karşılığı binalarda bulunan muhtelif metal malzemelerin satılması için yapılan ihale şartnamedeki eksiklik nedeni ile iptal edilmişti. İptal edilen ihale 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.30 Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. 28 firmanın teklif verdiği iptal edilen ihalenin ardından yapılacak ihaleye daha fazla firmanın teklif sunması bekleniyor. İhaleyi kazanan firma belirlenen yapıları yıkarak ihalede verdiği teklif karşılığı kapı, pencere, çatı sacı, kablo, elektrik panoları, kazan, demir çelik vb. muhtelif malzemeyi alacak.
Mannesman ihalesi yaklaşıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılmayan kısımların yıkımı için ihale gerçekleştiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların...