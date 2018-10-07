KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:35

Mannesman ihalesi yaklaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılmayan kısımların yıkımı için ihale gerçekleştiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların...

Mannesman ihalesi yaklaşıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılmayan kısımların yıkımı için ihale gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların yıkılarak enkazın taşınması karşılığı binalarda bulunan muhtelif metal malzemelerin satılması için yapılan ihale şartnamedeki eksiklik nedeni ile iptal edilmişti. İptal edilen ihale 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.30 Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. 28 firmanın teklif verdiği iptal edilen ihalenin ardından yapılacak ihaleye daha fazla firmanın teklif sunması bekleniyor. İhaleyi kazanan firma belirlenen yapıları yıkarak ihalede verdiği teklif karşılığı kapı, pencere, çatı sacı, kablo, elektrik panoları, kazan, demir çelik vb. muhtelif malzemeyi alacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku