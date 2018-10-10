KOCAELİ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:34

Mannesman yıkım ihalesi 4 milyon 21 bin TL teklif ile alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mannesman yıkım ihalesi, 4 milyon 21 bin TL teklif ile istekli firmaya verildi.Mannesman yıkım ihalesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde gerçekleştirildi. Kongre merkezi yapılan...

Mannesman yıkım ihalesi 4 milyon 21 bin TL teklif ile alındı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mannesman yıkım ihalesi, 4 milyon 21 bin TL teklif ile istekli firmaya verildi.

Mannesman yıkım ihalesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde gerçekleştirildi. Kongre merkezi yapılan ana bina haricindeki binalar proje kapsamında yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi, eski Mannesman Boru Fabrikasındaki yapıların yıkılarak enkazın kaldırılması için encümende ihale düzenledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol başkanlığındaki encümen toplantısında düzenlenen ihaleye 10 firma teklif verdi. Mannesman yıkım ihalesini bir firma, 4 milyon 21 bin TL’ye kazandı. İhaleyi kazanan firma belirlenen yapıları yıkarak ihalede verdiği teklif karşılığı kapı, pencere, çatı sacı, kablo, elektrik panoları, kazan, demir çelik vb. muhtelif malzemeyi alacak.
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