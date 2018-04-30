KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:54

Mardinli çocuklar İzmit’i gezdiler

İzmit Belediyesi tarafından misafir edilen Mardinli öğrenciler, İzmit’i gezdiler.İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın hizmet danışmanlığını yaptığı Mardin’in Kızıltepe ilçesinden gelen öğrenciler, İzmit’i gezdi. 45 kişilik...

Mardinli çocuklar İzmit'i gezdiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmit Belediyesi tarafından misafir edilen Mardinli öğrenciler, İzmit’i gezdiler.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın hizmet danışmanlığını yaptığı Mardin’in Kızıltepe ilçesinden gelen öğrenciler, İzmit’i gezdi. 45 kişilik Kızıltepeli grup, Orhan Camii, Sırrı Paşa Konağı, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Saat Kulesi, Kapanca Sokak başta olmak üzere İzmit’in önemli yerlerini rehber eşliğinde gezdiler. İzmit’in tarihi noktalarını çok beğendiklerini söyleyen konuklar, “İzmit çok güzle bir şehirmiş. Burada geçirdiğimiz birkaç günü hiç unutmayacağız. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan sayesinde Kızıltepe’de de güzle işler yapıldı. Kendisine ne kadar teşekkür eksek azdır” dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku