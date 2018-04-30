Mardinli çocuklar İzmit’i gezdiler

İzmit Belediyesi tarafından misafir edilen Mardinli öğrenciler, İzmit’i gezdiler.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın hizmet danışmanlığını yaptığı Mardin’in Kızıltepe ilçesinden gelen öğrenciler, İzmit’i gezdi. 45 kişilik Kızıltepeli grup, Orhan Camii, Sırrı Paşa Konağı, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Saat Kulesi, Kapanca Sokak başta olmak üzere İzmit’in önemli yerlerini rehber eşliğinde gezdiler. İzmit’in tarihi noktalarını çok beğendiklerini söyleyen konuklar, “İzmit çok güzle bir şehirmiş. Burada geçirdiğimiz birkaç günü hiç unutmayacağız. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan sayesinde Kızıltepe’de de güzle işler yapıldı. Kendisine ne kadar teşekkür eksek azdır” dediler.