KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:10

Meme kanserine dikkat çekti

Körfez Belediyesi, ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik seminer düzenlendi.Körfez Belediyesi’nde personele yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri aralıksız sürüyor. Son olarak ‘Meme...

Meme kanserine dikkat çekti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Körfez Belediyesi, ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik seminer düzenlendi.

Körfez Belediyesi’nde personele yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri aralıksız sürüyor. Son olarak ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında Belediye Toplantı Salonu’nda meme kanseri semineri düzenlendi. Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Bozkurt’un konuşmacı olarak katıldığı, meme kanserinde farkındalık konulu seminerde, çağımızın hastalığı kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Kadın personelin büyük ilgisiyle gerçekleştirilen seminerde Doç. Dr. Süleyman Bozkurt, meme kanseri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını ifade eden Bozkurt, “Kadınlar kendilerini ihmal etmemeli. Göğüste elle muayene bulguları bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla bu muayeneyi her kadın yapmalı. Erken tanı, tedavi başarısını hastalıktan hayatta kalma şansını ve yapılacak cerrahinin tedavi boyutunu etkileyen çok önemli bir etkendir” dedi.

Doç. Dr. Süleyman Bozkurt, seminer sonrasında bayan personelden gelen soruları tek tek cevapladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku