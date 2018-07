Mevlana Parkı dualarla açıldı

Kocaeli’nin Başiskele ilçe Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mevlana Parkı dualarla açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni oyun grupları ve yeşil alanlarla donatılan çocuk parklarına yenilerini eklemeyi devam ediyor. İçerisinde çeşitli oyun parkları ve spor alanları bulunan Yeşilyurt Mahallesi Gayret Sokak üzerindeki Mevlana Parkı’nın açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele Kaymakamı Atila Antay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Daha önce bölgemizde yapmış olduğumuz site toplantıları ve ev toplantılarında muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantılarında bölgemizin beklentileri, halkımızın beklentileri konusunda planlamalar yaparak yatırımlarımızı yönlendirdik. 37 mahallemizin hemen her birinde muhtar arkadaşlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızla ortak karar alarak Başiskele halkınında beklentileri doğrultusunda Başiskele’yi birlikte yönetme, Başiskele’de ki yatırımları birlikte yönlendirme her kesimi ve her kesimin beklentilerine hitap etme konusunda çalışmalar yaptık. İşte bu akşam bu yaptığımız çalışmalardan bir tanesinin sonucu olarak Mevlana Parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“9 yılda eserimiz 500’ün üzerinde”

Başkan Ayaz, görev yaptıkları 9 yıllık süre içerisinde 500’ün üzerinde eser yaptıklarını ifade etti. Ayaz, “Bugüne kadar asla övünmedik Az önce Büyükşehir Başkanvekilimiz ile bir not paylaştım. Bugün komşu bir ilden gelirken ilçenin bir tanesi şöyle bir not yazmış billboardlara 14 yılda 400 eser bıraktık diye. Vallahi 9 yılda eserimiz 500’ün üzerinde. İlkler varsa buyursun Pazartesi gelsin. 9 yılda ya bunun içerisinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı büyük projeler ve genel hükümetin genel idarenin yaptığı emniyet sarayı gibi büyük projeler yok. Sadece 200’ün üzerinde park bahçeler müdürlüğümüz bu ve benzeri parkı inşa etti. Bu 9 yıllık süre içerisinde” dedi.

"Kocaeli’deki yeşil alanlarda yüzde 5 bin artış var"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, “Başiskele’de büyük bir değişim var. Kocaeli’nin tamamında büyük bir değişiklik var. Bakın 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde bu kent gri bir kentti. Bu kentin denizine bile yaklaşmakta insanlar çekiniyorlardı. Kapkara son derece kötü kokan bir denizimiz vardı. O dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız hepimizin önüne bir vizyon koydu. Dedi ki, bu kent sosyal donatılarıyla yaşanabilir bir kent haline gelecek dedi. Ve bismillah diye göreve başladık. Bakın vereceğim rakamlara lütfen dikkat edin;2004 yılından bu yana Kocaeli’nin nüfusu yüzde 35 arttı. 1 milyon 250 binden, 1 milyon 850 bine çıktı. Yüzde 35 civarında bir artış var. Ancak yeşil alanlardaki artışı söyleyeceğim size yaklaşık 50 kat yüzde 5 bin bir artış var. Bugün itibariyle Kocaeli’de ki yeşil alanlar yaklaşık olarak 25 milyon metre kareyi bulmuş” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarını ardından Mevlana Parkı dualarla açıldı.