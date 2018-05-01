Milletvekili Katırcıoğlu’ndan ‘Maceraya’ tam not

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze’yi cazibe merkezi haline getiren Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi.AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Eskihisar’da hizmete giren Macera ve Aksiyon Parkı’nı...

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze’yi cazibe merkezi haline getiren Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Eskihisar’da hizmete giren Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi. Katırcıoğlu’na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker eşlik etti. Başkan Köşker, Milletvekili Katırcıoğlu’na park hakkında bilgi verdi.

Park için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i tebrik eden Katırcıoğlu, “Belediyelerimiz gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Bugün burada inceleme fırsatı bulduğum Macera ve Aksiyon Parkı için Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir eseri bir hizmeti Gebzemize ve bölgemize kazandırmış" dedi.

Ayrıca Katırcıoğlu gezide gençlerle de sohbet etti.