KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 14:32

Milletvekili Katırcıoğlu’ndan ‘Maceraya’ tam not

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze’yi cazibe merkezi haline getiren Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi.AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Eskihisar’da hizmete giren Macera ve Aksiyon Parkı’nı...

Milletvekili Katırcıoğlu'ndan ‘Maceraya' tam not
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze’yi cazibe merkezi haline getiren Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Eskihisar’da hizmete giren Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi. Katırcıoğlu’na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker eşlik etti. Başkan Köşker, Milletvekili Katırcıoğlu’na park hakkında bilgi verdi.

Park için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i tebrik eden Katırcıoğlu, “Belediyelerimiz gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Bugün burada inceleme fırsatı bulduğum Macera ve Aksiyon Parkı için Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir eseri bir hizmeti Gebzemize ve bölgemize kazandırmış" dedi.

Ayrıca Katırcıoğlu gezide gençlerle de sohbet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku