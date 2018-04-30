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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:57

Mimarlar Odası’ndan Başkan Doğan’a ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi yönetimini makamında ağırladı.Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Alper Dilger, Oya Kaya ve Gülşah Toprak Poyraz, İzmit Belediye...

Mimarlar Odası'ndan Başkan Doğan'a ziyaret
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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi yönetimini makamında ağırladı.

Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Alper Dilger, Oya Kaya ve Gülşah Toprak Poyraz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz’ın yönetim kurulu üyelerini tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Mmimarlıkla ilgili işler her geçen yıl daha farklı bir öneme sahip oluyor. Bu sektör, hem insanların bireysel yaşamlarıyla hem de şehirlerin, ülkelerin yaşamları ve yapılanmalarıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye’de çok hızlı yapılaşma ve kentleşme süreci yaşıyoruz. Bunun için de mimarlarımıza da büyük işler düşüyor. Belediyeler olarak zaman zaman sizlerden istifade etmek isteriz. Çalışmalarımızda farklı bakış açılarını değerlendirip kararlarımızı bu doğrultuda veriyoruz. Siz mimarların görüşleri bizim için çok önemlidir” dedi.

Ziyaret, yapılan karşılıklı fikir alışverişinin ardından toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.
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