KOCAELİ:
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16 Ekim 2018 Salı 13:00

“Minik Bulut Minnak” miniklerle buluşuyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın, yeni sezonda sahnelenecek olan “Minik Bulut Minnak” isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon yeni çocuk oyunuyla perdelerini miniklere açıyor.‘’Minik...

'Minik Bulut Minnak” miniklerle buluşuyor
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Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın, yeni sezonda sahnelenecek olan “Minik Bulut Minnak” isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon yeni çocuk oyunuyla perdelerini miniklere açıyor.‘’Minik Bulut Minnak’’ isimli çocuk oyunu 17 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de ilk kez sahnelenecek. Oyun 21, 24, 28 ve 31 Ekim tarihlerinde de sahnelenecek. Oyun, yağmur yağdıramayan küçük bir yağmur bulutu olan Minnak’ın yağmur yağdırmayı düşlerken, hayallerin gerçeklerle olan çatışmasını ve ekip ruhu ile mücadele etmenin değerini anlatıyor.

Aytek Mete Elgün’ün yazıp yönettiği oyunun sahne arkası kadrosunda Koreograf İlyas Akbulut, Dekor Tasarımı Rona Topçuoğlu, Kostüm Tasarımını Ebru Aklar, Işık Tasarımı Yaşar Demirkıran, Müziklerini Ali Agah Eroğlu, Görsel Efekt Aktürk Aksoy ve Ses Efekt Mehmet Cebe yer alıyor. Minik Bulut Minnak’ın oyuncu kadrosunda; Cansu Cengiz Mengüç, Ferdi Yıldız, Işık Öztorun, Mehmet Beyazıt, Nursel Çeliktürk, Sarper Saydam yer alıyor.
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