Minik sağlıkçılar Başkan Ayaz’ı ziyaret etti

Çekimleri Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan 112 Acil Yardım ekiplerinin konu alındığı kamu spotunun minik oyuncuları Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı ziyaret etti.Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından...

Çekimleri Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan 112 Acil Yardım ekiplerinin konu alındığı kamu spotunun minik oyuncuları Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı ziyaret etti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çekimleri Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve 112 Acil İstasyonlarında yapılan kamu spotu filminde 112 Acil Yardım çalışanlarını minik sağlıkçılar canlandırdı. Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda meydana gelen kazada yaralanan sürücüye yardıma giden minik oyuncular, ağabeyleri ve ablalarından oluşan 112 yardım ekiplerinin çalışma şartları ve acil vakalara giderken trafikte yaşadıkları güçlükleri yansıtan bir film çekti. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına çekilen kamu spotu özellikle sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Kamu spotunun yayınlanmasının ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı, Basın İletişim Sorumlusu Emre Bostanoğlu, ATT Özlem Ensari, Ambulans Şoförü Besim Şen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Habib Aşı ile minik kahramanlar Turgut Özal İlkokulu Öğrencisi Ceylin Ahsen Utan, Uğur Okulları Öğrencisi İmge Ünsal, Kültür Koleji Öğrencisi Ela Ensari, Hayme Ana Anaokulu öğrencisi Cihan Eymen Bostanoğlu Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Ayaz ise oyunculukları ile büyüklerine taş çıkaran ve anlamlı mesajlar veren çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.