Mustafa Efe Kültür Merkezi açıldı

Körfez Belediyesi tarafından yaptırılan Mustafa Efe Kültür Merkezi, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın katıldığı törenle açıldı.Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Ömer Halisdemir Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve...

Körfez Belediyesi tarafından yaptırılan Mustafa Efe Kültür Merkezi, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın katıldığı törenle açıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Ömer Halisdemir Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Körfez Ticaret Odası eski Başkanı Mustafa Efe’nin adının verildiği Mustafa Efe Kültür Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, CHP İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Mustafa Efe’nin yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende söz alan Mustafa Efe’nin oğlu Ömer Efe, “Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran’ın rahmetli babam Mustafa Efe’yi hatırlaması ve böyle anlamlı bir yere ismini vermesi bizleri onurlandırdı ve duygulandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “İlçemizde büyük emeği geçmiş olan merhum Mustafa Efe’nin ismini yaşatmak adına kültür merkezimize verdik. İki katlı bir kültür merkezi inşa ettik. İkinci kat düğün salonu, alt kat ise kafe olacak. Burada düğün yapacak ola gençlerimiz ücret ödemeden salonu kiralayacaklar. Mustafa Efe’nin adına da bunun için verdik. Kendisi hayırlarıyla anılırdı. İyilik ve hayır adamıydı” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Bugün hem hizmet açılışı hem de merhum dostumuzun hatırlanması söz konusu. Kendisi ilçemizde iyiliklere öncülük eder, güzel işlere imza atardı. İlçenin sorunlarını bütün platformlarda dile getirirdi. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. İlçemiz gelişiyor, her gün yeni hizmetlere kavuşuyor. Başkanımıza böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak kültür merkezinin ücretsiz olarak hizmet verecek olmasının önemli olduğunu belirterek, “Körfez Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı mutluyum. Bu tesisin rahmetle andığımız Mustafa Efe abimizin adının verilmesinden dolayı Başkanımız İsmail Baran’a teşekkür ediyorum. Ücretsiz olması da ayrıca anlamlı” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde Mustafa Efe Kültür Merkezi açıldı.