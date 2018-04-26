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26 Nisan 2018 Perşembe 15:26

Necip Fazıl şiirleriyle anıldı

Gebze Belediyesi Nisan ayı külttür-sanat etkinlikleri Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın konuk olduğu “Necip Fazıl ve Gençlik İdeali” konulu konferans ile devam etti.Gebze Belediyesi külttür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında...

Necip Fazıl şiirleriyle anıldı
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Gebze Belediyesi Nisan ayı külttür-sanat etkinlikleri Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın konuk olduğu “Necip Fazıl ve Gençlik İdeali” konulu konferans ile devam etti.

Gebze Belediyesi külttür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde devam ediyor. Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci-yazar Musa Yaşaroğlu moderatörlüğünde Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın konuk olduğu “Necip Fazıl ve Gençlik İdeali” konulu konferans düzenlendi. Konferansa gençler büyük ilgi gösterdi.

Necip Fazıl’ın son yüzyılın en büyük yazarı olduğunu dile getiren Sadık Yalsızuçanlar, “Büyük Usta Türk Edebiyatında son yüzyılın en büyük yazarı. Gençlere tavsiyem onun kitaplarını okuyun. Bazı kitaplarını inanın yavaş yavaş okumak isteyeceksiniz, hemen bitmesin diye. Kitaplarından iyi bir yönetmen üç saatlik harika bir film çıkarabilir. Başka ülkelere baktığınızda yazarlar okullardan, akademilerden çıkar. Bizde ise yazarlar taş mektepten yani cezaevlerinden çıkar. Birçok usta kalem yıllarca haksız yere ceza evlerinde yatmış ve bu dönemlerde çok güzel eserler ortaya koymuştur” dedi.

Program boyunca Necip Fazıl’ın şiirleri öğrenciler tarafından seslendirildi.
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