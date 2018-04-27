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27 Nisan 2018 Cuma 13:04

Öğrencilere bilinçli tüketici eğitimleri veriliyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere bilinçli tüketici eğitimleri veriliyor.Türk Pirelli, Türkan Dereli ve Zübeyde Hanım İlköğretim okullarında okuyan 173 öğrenciye bilinçli tüketici eğitimi verildi. Eğitimde...

Öğrencilere bilinçli tüketici eğitimleri veriliyor
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İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere bilinçli tüketici eğitimleri veriliyor.

Türk Pirelli, Türkan Dereli ve Zübeyde Hanım İlköğretim okullarında okuyan 173 öğrenciye bilinçli tüketici eğitimi verildi. Eğitimde alışveriş yaparken alınan ürünün kalitesine, bütçeye uygun olup olmadığına ve fiyat etiketine dikkat edilmesi gerektiği anlatılarak özellikle dayanıklı tüketim malları alındığında alınan ürünün mutlaka garanti belgesi olması gerektiği ifade edildi. Öğrencilere, bozuk veya ayıplı bir ürün alındığında ne yapılması gerektiği hakkında da bilgi verildi.

Eğitimde öğrencilere bilinçli bir tüketicinin nasıl olması gerektiğini anlatan Zabıta yetkilileri, “Bilinçli tüketici, ürün satın aldığı zaman herhangi bir olumsuzluk yaşadığında nereye ve nasıl başvuracağını bilen kişidir. Gıda ve tıbbi maddeleri alırken oldukça dikkatli olmalıyız. Alışveriş yaparken satın alacağımız ürünlerin son kullanma tarihini, etiketlerini ve garanti belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz. Ayrıca yaptığımız her alışveriş sonrası mutlaka fiş almamız gerekir” dedi.

Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.
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