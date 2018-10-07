KOCAELİ:
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07 Ekim 2018 Pazar 19:54

Osmangazi Köprüsü’nde OSB protestosu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) protesto etmek isteyen bir grup, Osmangazi Köprüsü’nün korkuluklarından sarkarak, açtıkları pankartla eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından...

Osmangazi Köprüsü'nde OSB protestosu
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) protesto etmek isteyen bir grup, Osmangazi Köprüsü’nün korkuluklarından sarkarak, açtıkları pankartla eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren Kayapınar- Turgut Özal Mahalleleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup ellerindeki pankartla Osmangazi Köprüsü’nde bariyerlerden sarkarak Kömürcüler OSB’yi protesto etti. “Temiz bir hava için Kömürcülere hayır” yazılı pankart açan grup, olay yerine gelen polis ekiplerince sarktıkları bariyerlerden yola geçmeleri istendi. Grup, yetkili biri gelmezse atlayacaklarını söyledi.

Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nin birçok insanın kanser olmasına yol açtığını söyleyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Köprü korkuluklarının diğer tarafına geçerek, eylemi gerçekleştiren gruptan 2 kişi, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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