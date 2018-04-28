Osmanoğlu ailesi İzmit’te

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 3. kuşak torunu 24. Osmanlı şehzadesi Harun Osmanoğlu ve ailesi İzmit’i ziyaret etti.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 3. kuşak torunu 24. Osmanlı şehzadesi Harun Osmanoğlu, eşi Farizet Osmanoğlu, Şehzade Orhan Osmanoğlu, kızı Nilhan Osmanoğlu ile ailenin diğer fertleri ve hanedan ailesi danışmanı Aytekin Meydan İzmit Belediyesi’nin konuğu oldu. İzmit Belediye Başkan yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ve Güray Oruç tarafından karşılanan haneden üyeleri, Akçakoca Mahallesi’ndeki Osmanlı Meydanı’nı gezdiler.

Osmanlı Meydanı’na hayran kaldıklarını söyleyen Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunları, böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler. Daha sonra Hanedan üyelerine Tarih Koridoru projesi kapsamında restore edilen Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Yeni Hamam’daki Çinili Mutfak’ta Osmanlı yemeklerinden de ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcıları Örgev ve Oruç da Osmanlı Haneden üyelerini İzmit’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler.