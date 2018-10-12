“Oyalananlar” alkış topladı

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonundaki ikinci oyunu “Oyalananlar” izleyicilerden tam not aldı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni sezonda, yeni oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya devam diyor. Yeni sezonun ikinci oyunu olan Oyalananlar adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyerde, ilk kez seyirciyle buluşan “Oyalananlar” seyirciden tam not aldı. Emir Özbek Yıldız’ın yazdığı, Volkan Dinç’in yönettiği, Oyalananlar oyunu 17 Ekim tarihinde seyirci karşısında olacak.

Emir Özbek Yıldız tarafından yazılan ve Volkan Dinç’in yönettiği oyunun müziklerini Hikmet Erdem Irmak ve Berker Kurcan yaparken, dekor tasarımını Ebru Aklar, koreografiyi Gökmen Kasabalı, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım ve dramaturgisini Sevil Koç üstlendi. Oyalananlar’ın oyuncu kadrosunda ise Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz yer alıyor. SDKM Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun, hem konusu hem de oyuncuların performans ile seyirciden tam not aldı.

Oyalananlar oyunu, para ve güç kavramının gündelik hayattaki yerini sorgularken, ahlaki değerlerin yitirildiği bir ortamda aile kavramının uğradığı hezimeti ve toplumsal cinnet eşiğini gün yüzüne çıkarıyor.