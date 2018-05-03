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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:59

Özel çocuklar, atlı terapi merkezini gezdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gaziler Dağı Atlı Binicilik Merkezi’nde özel çocuklar ile bir araya geldi.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri için Gaziler Dağı’nda...

Özel çocuklar, atlı terapi merkezini gezdi
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gaziler Dağı Atlı Binicilik Merkezi’nde özel çocuklar ile bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri için Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Binicilik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel çocuklar için düzenlenen programa katılan Başkan Köşker, çocuklarla birlikte zaman geçirip, sohbet etti. Etkinlikte ata da binen çocuklar için piknik düzenlendi.

Özel çocukların ilgi görmeyi hak ettiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Onlar çok özel çocuklar ve özel ilgi görmeyi hak ediyorlar. Gebze Belediyesi olarak bütün çocuklarımızın olduğu gibi özel çocuklarımızın da her zaman yanındayız. Atlı Binicilik Merkezi’nde özel çocuklarımız binicilik sporu ile tanışıyor, ilk defa ata biniyor. Binicilik eğitimi alan çocuklarımız yine burada öğretmenleri eşliğinde piknik etkinliği gerçekleştiriyor, enerjilerini atıyor” dedi.

Başkan Köşker etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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