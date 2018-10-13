Özel öğrencilerden futbolculara pasta ikramı

Kocaeli’nde Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri hazırladıkları pastayı antrenman yapan Kocaelispor futbolcularına ikram ettiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Kocaelispor idmanına gelip, futbolculara pasta ikram ettiler. 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin ziyareti, Kocaelisporlu futbolcuları duygulandırdı. Özel öğrenciler ise kendi elleriyle yaptıkları pastayı futbolculara vermenin ve onlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi; 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Cemil Meriç öğrencileri etkinlikler kapsamında, İzmit Winsan Spor Tesislerinde antrenman yapan Kocaelispor futbolcuları ile bir araya geldi.

Öğrenciler merkezdeki eğitmenleriyle düzenledikleri etkinlikte, 3. Lig’de mücadele eden şehrin takımı Kocaelispor’un antrenmanını izledi. Antrenman sonunda sahaya inen Cemil Meriç öğrencileri, futbolculara kendi elleriyle yaptıkları pastayı ikram ettiler. Öğrenciler Kocaelispor formalarını, futbolculara imzalatırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.