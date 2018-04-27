Özel yüzücü Firuze Türkiye Şampiyonu oldu

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan “Engelsiz Kulaçlar Projesi” sayesinde yüzmeye başlayan Firuze Şevval Devrim, İstanbul’da birinci oldu.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından dört yıl önce başlatılan “Engelsiz Kulaçlar...

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan “Engelsiz Kulaçlar Projesi” sayesinde yüzmeye başlayan Firuze Şevval Devrim, İstanbul’da birinci oldu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından dört yıl önce başlatılan “Engelsiz Kulaçlar Projesi” sayesinde yüzme sporuna başlayan Firuze Şevval Devrim, İstanbul’daki Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıktı. İlk gün 200 metre serbest yüzmede Türkiye ikincisi, 400 metre serbest yüzmede de Türkiye Şampiyonu oldu. Firuze Şevval Devrim’in başarısı başta Levent Azazi olmak üzere herkese büyük sevinç yaşattı. İzmitli yüzücü Devrim, daha öncede Antalya’da yapılan Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.