Panelvan aracın çarptığı domuzlar telef oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi gece saatlerinde İzmit yoluna aniden çıkan domuz sürüsüne panelvan araç çarptı. Meydana gelen kazada 4 domuz telef oldu.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir panelvan araç İzmit istikametinde seyir halindeyken bir anda yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Aracın çarptığı 4 domuz olay yerinde telef olurken, diğerleri ise ormanlık alana kaçtı. Yaşanan kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralanmadan kurtuldu.