KOCAELİ:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:37

Panelvan aracın çarptığı domuzlar telef oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi gece saatlerinde İzmit yoluna aniden çıkan domuz sürüsüne panelvan araç çarptı. Meydana gelen kazada 4 domuz telef oldu.Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca sapağı mevkisinde meydana geldi....

Panelvan aracın çarptığı domuzlar telef oldu
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi gece saatlerinde İzmit yoluna aniden çıkan domuz sürüsüne panelvan araç çarptı. Meydana gelen kazada 4 domuz telef oldu.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir panelvan araç İzmit istikametinde seyir halindeyken bir anda yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Aracın çarptığı 4 domuz olay yerinde telef olurken, diğerleri ise ormanlık alana kaçtı. Yaşanan kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralanmadan kurtuldu.
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