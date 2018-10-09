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09 Ekim 2018 Salı 13:08

Pazaryeri düğün salonu oluyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vizyon projelerinden Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri kompleksi içerisinde yer alan düğün salonu mahalle sakinlerinin kına, nişan ve düğün gibi etkinliklerine ev sahipliği yapacak.Gebze Belediye Başkanı...

Pazaryeri düğün salonu oluyor
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vizyon projelerinden Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri kompleksi içerisinde yer alan düğün salonu mahalle sakinlerinin kına, nişan ve düğün gibi etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en önemli projelerinden biri olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yeri, mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirildi ve imar edildi. Toplam 8386 metrekare alan üzerine inşa edilen olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar’ında 11 adet dükkan ve diğer sosyal donatı alanları da yer alıyor. Toplam 86 araçlık otoparkının yanı sıra mahalle sakinlerinin kına, nişan ve düğün gibi etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri modern düğün salonu 1015 metrekare alan ve 400 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olacak. Gebze’de hayata geçirdikleri kapalı pazar alanlarını yaparken bölgenin sadece pazar yeri ihtiyacını değil tüm ihtiyacını göz önüne aldıklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Modern kapalı pazar alanlarını ilçemize kazandırırken özellikle çok fonksiyonlu kullanılmasına özen gösterdik. Sadece haftanın bir günü kullanılan pazar alanı olsun istemedik. Haftanın her günü aktif kullanılsın bölgeye canlılık getirsin istedik. Kapalı pazarlarımızı yaparken de bu yönde bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk” dedi.
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