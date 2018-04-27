Ruhsatsız oto yıkamaya mühür

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde ruhsatsız çalıştığını belirledikleri bir oto yıkamayanın kapısına mühür vurdu.İzmit Belediyesi’nin işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor. Belediyenin...

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde ruhsatsız çalıştığını belirledikleri bir oto yıkamayanın kapısına mühür vurdu.

İzmit Belediyesi’nin işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapılan kontrollerde bir oto yıkama işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Yetkililer, söz konusu işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlenerek ticaretten men edildiğini belirterek “ Halen ruhsat almamış işyerleri zaman geçirmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını alsınlar. Aksi halde yapılacak denetimlerde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürleneceklerdir” dedi.