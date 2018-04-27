KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:27

Ruhsatsız oto yıkamaya mühür

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde ruhsatsız çalıştığını belirledikleri bir oto yıkamayanın kapısına mühür vurdu.İzmit Belediyesi’nin işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor. Belediyenin...

Ruhsatsız oto yıkamaya mühür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde ruhsatsız çalıştığını belirledikleri bir oto yıkamayanın kapısına mühür vurdu.

İzmit Belediyesi’nin işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapılan kontrollerde bir oto yıkama işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Yetkililer, söz konusu işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlenerek ticaretten men edildiğini belirterek “ Halen ruhsat almamış işyerleri zaman geçirmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını alsınlar. Aksi halde yapılacak denetimlerde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürleneceklerdir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku