KOCAELİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:44

Salim Dervişoğlu Caddesi’nde trafik akış düzenlemesi

KOCAELİ(İHA) – Salim Dervişoğlu Caddesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Kumla Dere Köprüsü genişletilmesi çalışmaların kapsamında, bölgedeki trafik akış yönlerinde değişiklikler yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir...

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde trafik akış düzenlemesi
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KOCAELİ(İHA) – Salim Dervişoğlu Caddesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Kumla Dere Köprüsü genişletilmesi çalışmaların kapsamında, bölgedeki trafik akış yönlerinde değişiklikler yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğinin azalması ve daha akıcı hale gelmesi için yol genişletmesi ve trafik akış yönlerinde değişiklikler yapıyor. Bu kapsamda Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Kumla Dere köprüsünün genişletilmesi çalışmalarında sona geliniyor. Çalışmalar çerçevesinde imalat bitimiyle birlikte bölgedeki, trafik akış yönlerinde değişiklikler yapılacak. Yeni trafik akış yönleri bir hafta içerisinde faaliyete geçecek.

Gerçekleşecek olan değişiklikler kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı – Adalet Köprüsü – Salim Dervişoğlu Caddesi bağlantı kavşağının yeri, Hasan Gemici Spor Salonu – Toptancılar Sitesi bölgesine alınıyor. 42 Evler – Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Adalet Köprüsüne bağlantılar, yeni yapılan kavşaktan gerçekleşecek. Aynı zamanda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden gelip Büyükşehir Belediyesi yönüne dönecek olan araçların da bu kavşağı kullanması gerekiyor.

Çalışmalar tamamlanmasıyla birlikte Adalet Köprüsü – Salim Dervişoğlu Caddesi mevcut kavşağında sadece Büyükşehir Belediyesi yönünde Adalet Köprüsü’ne giriş ile Adalet Köprüsü’nden 42 Evler yönüne çıkış sağlanacak. Yeni trafik akış yönleri, bir hafta içerisinde kullanılmaya başlanacak.
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